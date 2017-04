Bral: New babylon

Een ezel stoot zich in 't gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen, luidt het spreekwoord. Maar dan heeft u buiten de ezels van Icon Lightyear Propcon gerekend. Nee, dit is geen rapgroep uit de Bronx maar een vastgoed- en investeringsmaatschappij. Het bedrijf is eigenaar van New Babylon.



Wie het zijn? Geen idee. Hun website is even uitgebreid als die van Jules de Korte zou zijn geweest. Niks te zien.



In 2013 opende New Babylon de deuren, bevolkt door de hipste winkels. Een Fashion Factory Outlet, een horecaconcept genaamd Fish & Meat... Beide zijn failliet. Nog een stoet andere bedrijven vertrok in hun kielzog, omdat er geen cent werd verdiend. Zelfs de Spar vertrok - nou , dat wil wat zeggen. Volgens de gemeente is er niets aan de hand en hoort dit bij het ontwikkelen van dit soort winkelcentra. Dan is zelfs leegstand soms heel normaal. Ik weiger dat te geloven. Niemand bouwt een winkel om vervolgens met 'n lege etalage te zitten. Is hier sprake van de Haagse retailmiskleun van het decennium?



De eigenaar, Nikon Goodyear Popcorn of hoe ze ook alweer heten, hult zich in stilzijgen. Reageert niet op verzoeken van de media. Zodoende moeten wij het doen met de reactie op de AD-internetpagina van ene Dudley, die blijkbaar is ingevoerd in de materie.



Ik citeer: 'Er regeert daar een visieloze stam die er een puinhoop van maken! Vooral die nieuwe arrogante eigenaar! Geen enkele commerciële medewerking en ondersteuning. En de goeie ideëen van de winkeliers werden gewoon niet serieus genomen. Maar dat interesseert die nieuwe eigenaar niks hoor. Laat maar doodbloeden de zooi!' Geen uitroepteken te veel, als u het mij vraagt. Nu de omgeving rond New Babylon wordt volgebouwd met nóg meer winkel- en horecaruimte lijkt de volgende Babylonische val slechts een kwestie van tijd.