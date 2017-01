Bral: Nico Chinees

ADO staat al met 2-0 achter bij Ajax als ik binnentreed. Alle reden dus om een Spa Geel te ontkurken. Alleen de eigenaren Paul en Martin Gilisse en ikzelf zitten aan de stamtafel.



'Ik mag van de dokter nog maar drie biertjes per dag', zegt Martin. 'Dus ik heb drie doktoren genomen.' 'Ik zie helemaal geen Chinees', zeg ik. 'Ksangsjing is vandaag vrij', zegt Paul. 'Ksang wie?' Martin haalt een briefje tevoorschijn. 'In het begin moest ik vijf keer per dag op dat brieffie kijken hoe ze ook alweer heette.'



Hij geeft het verfomfaaide papiertje aan mij. Ik lees: Xiau Lin. 'Volgens mij spreek je het verkeerd uit', zeg ik. 'Dat doet zij ook hoor', zegt Martin. 'Ze kan de letter r niet uitspreken. Ze noemt mij Maltin.' 'Het is dus waar', zucht ik. 'Er loopt een Chinese vrouw stage.' 'Nou en of', zeggen de broers in koor. 'En ze werkt in een maand tijd al harder dan wij hier samen in die vetput ooit hebben gedaan.'



Ze zijn vol lof over de Chinese familie die voornemens is om de zaak over te nemen. 'Het zijn hardwerkende horecamensen', weet Martin. Ze wonen hier al dertig jaar, ze hebben zaken in Wateringen en Groningen. Zij spreekt vloeibaar Nederlands. Afgezien van die r dan', zegt hij. 'Van de week was hier een moeder met haar zoontje , die wilde een milkshake met een rood rietje. Zegt zij: 'Alsjeblieft. Een milkshake met een lood liedje'. Dat jochie had het effe moeilijk.'



Wij hebben het allemaal moeilijk, wij, de klanten van Nico's snackbar. Ik peins hardop: 'Adieu snackbar. Adieu patatgeschiedenis, waar meer dan een halve eeuw aan is gewerkt'. 'Hoezo, adieu?' vraagt Paul. 'Ze schakelen heus niet over op Aviko. Dit blijft Nico. Waarom denk je dat Ksiangsjiejin al een maand stage loopt?'



'Wij leren China patat bakken', valt zijn broer hem bij. 'Ze zei gisteren: ik weet wat het geheim is: een beetje van Paul, een beetje van Maltin.'