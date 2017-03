Bral: Ome Ed vlogt

,,Mij niet gezien", zegt Ome Ed op deze regenachtige zondagmiddag. ,,Ik ga niet naar buiten." ,,Ik zei vloggen, niet joggen", lacht Samantha. De ogen van Martin beginnen te twinkelen. ,,Oh ja, dat ken ik, daar heb ik over gelezen. Vloggen, dat is toch wat Patricia Paaij ook heb gedaan?" Samantha schudt haar hoofd. ,,Dat was geen vloggen, dat was mesjogge. Wat ik bedoel is: we gaan filmpjes maken van onszelf, hier aan de stamtafel. Dan kunnen mensen dat zien op mijn blog." ,,En dan kan de hele wereld meegenieten?", vraagt Ome Ed. ,,Ja, dat is leuk", antwoordt Samantha.



,,Nou daar denkt mevrouw Paaij heel anders over, die is pislink", zegt Paul. Samantha zucht. ,,Ik bedoel: leuke korte filmpjes, zoals die politici nu ook allemaal doen." ,,Oh, je bedoelt die tenenkrommende tafereeltjes van de Binnenhofmaffia. Daar doet ik niet aan mee. Zo'n Henk Krol die zichzelf in bed filmt terwijl hij een krant met zijn eigen kop op de voorpagina beethoudt. Een narcist tot in de kist." Martin steekt zijn vinger op. ,,Die zag ik van de week op een ouwe foto in de krant. Hij lag ergens naakt in de wei, met een man. Krol in ze blote hol." ,,Wat deed 'ie daar?", vraagt Paul. ,,Iets met seks?" ,,Natuurlijk, het is een ruggetuffer", roept Ome Ed. ,,Die deden een vloggertje."



Paul vind het idee maar niks. ,,Wat gaan wij dan laten zien? Zoiets als Emiel Roemer, die in de keuken koffie inschenkt? Wat voegt dat nou toe aan zijn politieke standpunten?" ,,Ze willen de mens achter de politicus laten zien", vergoelijkt Martin hun gedrag. ,,D'r zit helemaal geen mens achter een politicus", bitst Ome Ed. ,,Hooguit een volgroeide kleuter die vroeger veel gepest werd in de zandbak en nu denkt: ik pak ze allemaal terug."



,,Zo!", roept Samantha en klapt haar laptop dicht. ,,Dat was het eerste filmpje. Meteen online gezet. Leuk toch?"