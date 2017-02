Bral: Ontdooid

'Toen ik wakker werd was de sneeuw vijf centimeter dik', zegt Paul. 'En ik kan het weten, want ik moest vroeg op. Al ben ik nu alweer vergeten waarom.' 'Misschien omdat je naar het interview met Geertje hebt gekeken', oppert Ome Ed.



'Ik begrijp dat hij vanmorgen op tv was?', vraag ik. 'Klopt, met een diepte-interview.' 'En wat was de diepte?' 'Gewoon, het gebruikelijke recept. Een hek om Nederland.'



Ik kan een spottend lachje niet onderdrukken. 'De PVV wil de hekken sluiten voor andersdenkenden. Dat lukt je niet met een hek. Zeker niet in Den Haag.' Gerard de Gleuvenglijder valt zijn boezemvriend bij. 'Het schijnt anders dat de PVV een grote aanhang heb in Den Haag.' 'Dat komt omdat ADO ook hekkensluiter is', weet Paul. 'Dat schept een band.''



Wij kijken naar buiten. De sneeuw smelt van de daken. Er zijn ook daken in de straat waarop helemaal geen sneeuw heeft gelegen. Dat zijn de buren waar je aan kan bellen: niet voor een kopje suiker, maar voor een handje wiet. 'Toch wel mooi, die sneeuw', zegt Gerard. 'Effe alles anders, en daarna alles weer bij het ouwe. Effe gek doen en daarna weer normaal. Iedereen wil tegenwoordig 'normaal'. Rust. Regelmaat. Geen geouwehoer over Donald Trump.'



Er wordt instemmend geknikt. Dat stimuleert Gerard om door te gaan. 'Mij lukt het niet om mijn bovenkamer op orde te houden. Het blijft maar malen. We zijn van onze ankers geslagen. Ik ben opgevoed met het idee dat je bang moet zijn voor de Russen. Maar wat blijkt? We moeten bang zijn voor de Amerikanen.'



Ome Ed zwijgt. Ik zie hem denken en ik hoop dat de dooi doorzet.