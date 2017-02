Bral: Op gepaste afstand

In het restaurant bovenin het Strijkijzer ontving burgemeester J.J. van Aartsen graag zijn gasten. Het imponerende uitzicht over Den Haag en de randgemeenten hield de bezoeker bij de les. Ik snap wel waarom de burgemeester zich hier op zijn gemak voelde; alles wat je zegt klinkt meteen uit de hoogte. Hoewel ik in tien jaar tijd geen hoogte van Jozias zelf heb kunnen krijgen.



Misschien is dat juist de verdienste van een waarachtige primus inter pares: evenals zijn voorganger Wim Deetman was Van Aartsen weliswaar betrokken, maar evenzeer ietwat stijvig van toon. Maar hoort dat niet bij het burgemeestersambt, wars zijn van frivoliteiten? Alsof je tijd hebt voor een geintje; menig normaal mens zou bezwijken onder de moordende werkdruk die Van Aartsen de afgelopen tien jaar op zijn schouders nam. Niet zo vreemd dus dat hij, eindelijk op vakantie, niet terugkeerde toen er relletjes waren in de Schilderswijk. Hij had vertrouwen in het team dat hem verving. De kritiek deerde hem niet.



Bij vele gelegenheden waar hij onder vuur kwam te liggen bleef Van Aartsen volharden in zijn genomen besluit en zei steevast: ,,Ik zou het de volgende keer weer zo doen.'' De rug recht, dat moeten we hem nageven. Bij de informatie-avonden over de komst van Syrische vluchtelingen stond hij samen met wethouder Wijsmuller en zijn ambtenaren tussen de burgers. Niet zittend achter een tafel, zoals collega Aboutaleb in Rotterdam tijdens een inschreeuwavond had gedaan. Het is lastig iemand te verwensen die in je eigen aura staat en voilá, de Haagse methode was geboren. Met Van Aartsen aan het roer. Voor de één een 'deskundig en vitaal man', voor de ander een 'gladde teckel'.



Bij de nieuwjaarsreceptie van 2013 was te zien hoe Van Aartsen de immer stekelige John Waldschmidt, beter bekend als Haagse Sjonnie, van zich af wimpelde. Sjonnie klaagde over het koude eten bij de nieuwjaarsreceptie. ,,Als jij honger heb morgenochtend en ik kom met een koud sateetje dat jij heb laten leggen hier, vreet jij dat dan op, als Hagenees?'' Van Aartsen lachte hem toe en zei enkel: ,,Heb d'r wat plezier, vanavond.'' ,,Hij begon gelijk me weg te duwen'', reageerde Sjonnie. ,,En hij is toch juist tegen openlijk geweld?''



Gezapigheid

De successen van zijn tienjarig bestuur kunnen moeiteloos aaneen worden geregen. Maar geen medaille bestaat zonder een andere kant. Die andere kant is het behoudende karakter van Van Aartsen, waardoor de stad wellicht niet zo flink in de vaart der volkeren is opgestoten als had gekund. In 2010 werd rapper Snoop Dogg van Parkpop geweerd omdat 'zijn optreden niet bijdraagt tot het open en vriendelijke karakter van Parkpop', aldus Van Aartsen. Hij weigerde ook te experimenteren met legale wietteelt. Daarmee blijft de stad speelbal van illegale hennepteelt, overlast en criminaliteit. Het uitgaansleven is er ook niet veel beter op geworden tijdens het bestuur door Van Aartsen. Eerder slechter. Maar is een stad van recht en vrede niet gebaat bij enige gezapigheid?



,,Dat getwitter'', is een bekende uitspraak van Jozias. Met de sociale media had hij niets. In die zin was hij een analoog man in een digitale wereld. Hij schreef gewoon met pen en papier. En hóe: zijn handschrift zal nog lang studiemateriaal zijn in de paleografie.



De Engelse krant Financial Times zet de hofstad in de top 10 van Steden van de Toekomst. Dit zijn de krachtigste steden op het gebied van economie en ondernemen. Een echt VVD-ideaal. Over het algemeen zijn VVD'ers prettige mensen die hun best doen om iets van deze wereld te maken, al hebben ze de bonnetjes niet op orde. In een stad die in een moordend tempo verandert tóch je kop er bij houden - zulks is de verdienste van Jozias Van Aartsen.



Niet iedereen heeft Van Aartsen ervaren als 'zijn' burgemeester. Dat kan ook helemaal niet. De omgang tussen Van Aartsen en de burgers was als het geheim van een goed huwelijk: zo dicht mogelijk langs elkaar heen leven. Maar doen we dat niet al eeuwenlang in Den Haag?