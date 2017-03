Bral: Opbouwend

Iedere ondernemer heeft recht op vier parkeerontheffingen tijdens de opbouw van hun tijdelijke horecapaleizen. Dat is te weinig, blijkens het feit dat die vergunningen doodleuk worden gekopieerd. Zeg maar: vervalst. Schijt aan de wetgever. Busjes worden op de boulevard geparkeerd alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Handhavers komen ogen en handen tekort om de bijbehorende boetes uit te delen. Dat zal sowieso geen makkie zijn, gezien de verbale kwaliteiten van menig uitbater. Er zijn meer dan 50 strandpaviljoens en evenzoveel verontwaardigde eigenaren die woest zijn over de bonnenregen.



Eerlijk is eerlijk: ze liggen in een spagaat. De opbouw gaat, ondanks het kranenballet, gepaard met heel veel fysieke arbeid. Per zaak zijn al snel 50 werkmannen en werkvrouwen bezig, hoe geef je die allemaal een vergunning? Dat kan niet. Hoe komen ze dan met hun spullen bij het strand? Een tijdelijke totale ontheffing, bepleit gemeenteraadslid Richard de Mos. Hij eist dat er enkel boetes worden uitgeschreven bij ontoelaatbaar bedrag 'en hard werken tijdens de opbouw schaar ik daar niet onder'. Een drogreden: u en ik werken ook hard. Worden wij vrijgesteld van boetes? Welnee.



Een enkele strandtenthouder grijpt de situatie aan om het strandseizoen op te rekken: laat ons vanaf half februari opbouwen is het advies. Vanwege de voorjaarsvakantie wil de gemeente juist het bouwverkeer zo goed mogelijk reguleren. Hoe meer verkeersbewegingen, des te meer kans op ongelukken. Een valide argument. Mijn oplossing voor het leed is even eenvoudig als doeltreffend: laat die strandtenten lekker het hele jaar staan. Onze badplaats kan wel wat meer levendigheid gebruiken, meer inkomsten voor de gemeente en de ondernemers, kortom, iedereen blij.