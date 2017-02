Bral: Opkrikke

Pauline Krikke: met zo'n achternaam ben je al snel populair in Den Haag. Een totaal onbekende voor ons, voor anderen een bestuurder met ruime ervaring. Wethouder in Amsterdam, burgemeester in Arnhem. Geen groen-geel hart, wel een vrouw. Da's een van de twee belangrijkste gevraagde eigenschappen. Pijnpunt: het is een Amsterdammer. En hoe zit het nou met dat Scheepvaartmuseum? Daar ging het bij haar aanstelling al grondig mis. Er waren intern grote problemen die ze van haar voorganger erfde. Boventallig personeel dat vreesde voor z'n baantje. Met een gestrekt been ging Krikke erin en daar ging het meteen fout.



Is het haar aan te rekenen? De Raad voor Cultuur velde een vernietigend oordeel over het management waar Pauline tegenaan liep. Het lijkt erop dat ze haar mooie hoofd heeft gestoten. Want laten we er geen doekjes om winden: 't is een frisse verschijning. Ik wil haar aanstelling geenszins seksualiseren, maar het oog wil ook wat. Om het maar eens anders te zeggen: het maakt het iets makkelijker om Van Aartsen te vergeten.



Ik ben gretig naar haar plannen met de stad. Gulzig naar haar stijl van leidinggeven. Ze heeft in Arnhem Vitesse als hoofdpijndossier gehad - dus ADO moet een eitje zijn. En hoe heerlijk is het dat het een vrouw is! 'Een meiskie', in de woorden van wethouder Baldewsingh. Den Haag is volgens Krikke een vibrerende stad. Daar word ik persoonlijk al een weinig opgewonden van.



Directief? Eigenstandig? Intimiderend? Dat zijn in onze stad juist aanbevelingen. Daarom: welkom in Den Haag, burgemeesteres! Wie weet groeit u uit tot burgermoeder, maar dan moet er nog wel wat werk verzet worden. Om te beginnen nodig ik haar uit voor een spoedcursus Haags, om dat 020-gevoel eruit te poetsen. Ten tweede: harinkie happen bij Simonis. Ten derde: naar ADO - wie weet kan Pauline de prestaties opkrikken.