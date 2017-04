Bral: Pandapasen

Ironisch genoeg is het thema van EO-evangelisatietruc The Passion dit jaar: verbinden. Het enige dat verbonden is zijn de betonblokken, die verdacht veel op grijze, opgeblazen legosteentjes lijken. Sluikreclame? Je weet het maar nooit met die publieke omroep. Hoewel het thema verbinden dus de plank misslaat, blijft de betekenis van Pasen door alle veiligheidsmaatregelen juist fier overeind: Pasen is het feest van Lijden met een grote L. Daarom heb ik er niets mee, nog afgezien van het feit dat die ouwe Spijkermans ieder jaar op een andere dag sterft.



Ik wil best geloven dat hij water in wijn kon veranderen maar goochelen met je eigen sterfdatum, dat gaat er bij mij niet in. Wie in zo iemand gelooft kan net zo goed in de paashaas geloven. Die kan je tenminste in chocola krijgen. Waarom is er geen chocoladeversie van Jezus aan het kruis? 'Dit is mijn lichaam, neemt en eet hiervan gij allen.' Deze uitspraak kan worden gezien als toestemming van het Vaticaan aan alle patissiers om te gaan knutselen.



Die Passion is een succes, Jezus een kijkcijferhit. Nou ja, zijn kruis. Hij droeg een zwaar kruis maar het wordt verlicht rondgesjouwd. De échte kijkcijferkanonnen zijn twee panda's die, na een lange panda-passage, in Nederland zijn gearriveerd. Ze kosten miljoenen per jaar aan onderhoud maar dan heb je wel iets wat je zelden ziet: twee dikke Chinezen. Wie wil meebetalen aan die twee zwart-wit gevlekte luie flikkers mag naar Ouwehands dierenpark - de entreeprijzen zijn meteen zowat verdubbeld.



Eigenaar van de dierentuin is multi-miljonair Marcel Boekhoorn. Hij is zo rijk geworden van andermans geld - waarom zou hij daarmee stoppen? Boekhoorn houdt kantoor boven het apenverblijf. Vanuit zijn kantoor kan hij gorilla's voeren. Die twee dikke Chinezen mogen hun buik wel nat maken.