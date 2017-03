Bral: Poep

't Haagje, ons dorp, is nu wettelijk en overtuigend helemaal af: zulks mag blijken uit de hondenpoepspreekuren (prachtig woord voor Scrabble, meteen al je letters kwijt), die de gemeente heeft ingesteld. Een uitlaatklep waar je kan klagen over de uitlaatmissers van hondenbezitters. U weet net zo goed als ik dat die hond daar niets aan kan doen. Ik zal nooit een hond de schuld geven. Hooguit een schop.



Nee, het zijn de baasjes en bazinnetjes die de boosdoener zijn. Die moet je aanspreken op hun gedrag. Gewoon doen, je moet het durven. Ik doe het ook. Bij mij in de buurt loopt iemand met zo'n drie-keer-de-aarde-rond-doorgefokte bulterriër. Men zegt vaak dat honden op hun baasje lijken, dat is in dit geval zeker zo. Mijn god, wat een kop. Doodeng. Maar ik ga 'm zeker een keertje aanspreken. Hondenpoep grijpt diep in op een proper mens. Wie heeft er niet zijn of haar tapijt liggen boenen met biotex, nadat de vers geurende afdrukken van uw schoen waren ontdekt?



Nee, prima initiatief, zo'n hondenpoepschreeuwuur. Daar spoelen de écht geïrriteerde burgers aan. Het eerste spreekuur in Segbroek was een groot succes, de burgerklachten klotsten tegen de plinten van het stadsdeelkantoor. De teammanager is blij. ,,De uitkomsten gaan we verwerken op een facebookpagina.'' Kan aan mij liggen, maar dat klinkt meteen een beetje viezig. Alsof er iets wordt uitgesmeerd. Iets bruins, iets stinkends. Wat hebben we aan überhaupt aan Facebook, dit probleem is niet virtueel.



Dus ik zeg: geef iedere burger een schep. Nee, ook geen speciaal ontwikkelde app, gewoon een schep. Een zegen voor wie een hond heeft. Die kan de poep in z'n eigen zak steken. Heeft u geen hond maar wel die schep? Neem 'm dan altijd mee als u naar buiten gaat. Ziet u iemand met een hond die de stront niet opruimt, dan roept u 'Foei!' en geeft een mep met die schep. Dat zal ze leren.