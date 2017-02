Bral: Republiek Ed

De uitspraak van een wethouder uit 020 heeft kwaad bloed gezet bij hem. Ome Ed is sowieso opgewonden, in aanloop naar de verkiezingen. Hoewel zijn politieke voorkeur zich laat raden, houdt hij zijn kaarten tegen de borst. ,,Ik ben voor een grote blonde leider, ook in deze stad", is het enige dat hij kwijt wil. Ik besluit om hem eens uit te horen - vanavond wordt immers bekend wie de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt.



,,Zeker iemand met een kleurspoelinkje?", start ik mijn vragenvuur. ,,Nou en of. Zeg, Ketsjeng, doet er nog wat vlammetjessaus bij", roept hij vriendelijk naar de stagiaire. Het bevreemdt mij dat Ome Ed er nog geen punt van maakt dat Nico's snackbar wellicht wordt overgenomen door een Chinese familie. Daar moet ik hem eens over aan de tand voelen.



,,Iemand met een gebleekt kapsel inderdaad", zegt Ome Ed smakkend. ,,Blond haar doet het goed, kijk maar naar mijn grote held Donald Trump." ,,Oh ja, die doet het zeker goed", zeg ik. ,,Hij heeft in één week al meer fouten gemaakt dan Obama in acht jaar tijd." Ome Ed haalt zijn schouders op. ,,Ken jij je je eerste werkweek nog herinneren?", sputtert Ome Ed. ,,Trump heb niet alleen blond haar, hij heb ook blonde hersens", meent Paul.



,,Zeg, zo praat je niet over een bevriend staatshoofd", moppert Ome Ed. Paul geeft geen krimp. ,,Een staatshoofd heeft 'ie zeker, maar bevriend, dat weet ik zo net nog niet." ,,Wil je nu Wilders als burgemeester?", vraag ik onze brombeer op de man af. Hij kijkt mij vol misprijzen aan. ,,Vanavond wordt mijn blonde burgemeester gekozen, ik weet het zeker. Iemand die niet met zich laat sollen. Iemand met haar op de tanden."



Hij draait zich om naar mij. ,,Jij krijgt het zwaar, quasi-columnistje", zegt Ome Ed. ,,Zet je maar schrap. Het wordt die ouwe staatssecretaris. Wilma Mansveld."