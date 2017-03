Bral: Roesteloos

Er is weinig 'up' aan het nieuwste standbeeld in de hofstad. We staan weer ouderwets voor joker. Na bijna 150 jaar is er eindelijk een standbeeld voor de grondlegger van onze parlementaire democratie en dat ding is nú al het lachertje van het jaar. Een respectvol eerbetoon is de oude Thorbecke niet gegund. Amper gearriveerd op het Lange Voorhout begint zijn beeltenis na een maand al te roesten. Afgelopen dinsdag werd in allerijl een nieuwe laklaag aangebracht die betere bescherming moet bieden, maar het gebruik van RVS - in welke vorm dan ook - in de buitenlucht is vragen om problemen. Volgens de restaurateur is er niets aan de hand en is het een kwestie van afstoffen en lakken. ,,Omdat bij een nieuw beeld altijd ijzerdeeltjes naar buiten komen die roest veroorzaken.''



Nog afgezien van de gebruikte materialen vind ik het persoonlijk een ietwat kleurloos tafereel. Hebben we hier nu anderhalve eeuw op zitten wachten? Thorbecke kijkt 'door het venster van de tijd' naar een paar mensen.



Kantoorvee. Een dame trekt prominent de aandacht: ze zit uitdagend op het bureau en de positie van haar benen doet denken aan die van actrice Sharon Stone in de film Basic Instinct. Een bijnaam voor het beeld was dan ook snel geboren: niet Thorbecke, maar 'Sharon Stone' steelt de show.



Niemand bekommert zich om de grote staatsman, wie langsloopt probeert ongewild onder haar korte rok te kijken. En heren, maak uzelf geen illusies: daar roest het ook. Over smaak valt te twisten, over roest niet. Dat is er gewoon. ,,Als het materiaal is uitgewerkt is de roest voorgoed verleden tijd'', stelt de restaurateur ons gerust.



Ik waag het te betwijfelen. Thorbecke was een man van staal, zijn beeld is dat vooralsnog nog niet. Ik hoop dat hem een roesteloos bestaan is gegund - en ons geen jaarlijkse rekening voor het onvoorziene onderhoud.