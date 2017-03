Bral: Schilderswijk

Wat meestal gebeurt als er te veel bier in de buurt van de stamtafel is, geschiedt nu ook: Ome Ed neemt het woord en laat het niet meer los. Om de zaken nog erger te maken begint hij over de verkiezingen. ,,Dus in de Schilderswijk stemt de helft anti-Westers!", begint hij. Wij krimpen ineen. ,,Want Denk is een vooruitgeschoven post van de Turkse Dictatoriale Garde, dat weet iedereen. Ze kenne het beter Tank noemen. Nou is de vraag: de Schilderswijk drijft van ons af, die mensen voelen zich niet een van ons, moeten we daar niet iets tegen doen?"



Er wordt instemmend geknikt, al heeft niemand van ons een plan voorhanden. Althans, geen uitvoerbaar plan. Ome Ed wel. ,,Identische tijd, daar gaat het om", roept hij. ,,Je mot die mensen verplicht de Haagse taal leren. In onze taal zit namelijk wie wij zijn. En dát wil je behouden. Je identische tijd. Dus leer die mensen onze taal, dan leren ze onze cultuur. Voorbeeld: hoe noemen wij een vork? Een pikijzer. Hoe noemen we melk?" ,,Uierslijm", zegt Martin. ,,Goed zo. Ontbijtkoek?" ,,Poepcake!", roept Martin weer.



Die krijgt de smaak te pakken en begint zelf te roepen. ,,Hoe noemen we in Den Haag mosterd?" ,,Kinderkak", schreeuwen wij in koor door de zaak. Ome Ed kijkt ineens doodserieus. ,,Waarom heeft niemand zijn ogen op die wijken gericht en waarom is daar niks aan gedaan? Hoe heb het zo ver kunnen komen dat de halve Schilderswijk én Transvaal op die politieke schijnvertoning van die Turken stemt? Waarom is er geen partij geweest die zich om de mensen in die wijken heeft bekommerd?" Hij stopt abrupt, zijn handen ten hemel geheven.



,,Die was er ooit wel", zeg ik. ,,Dat was de PvdA." Even slaakt Ome Ed een snik, hij hapert, en dan barst hij in tranen uit. Een vermoeide, teleurgestelde socialist, zoals deze stad er velen kent.