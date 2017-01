Bral: Schuldenberg

U dacht dat ú verliefd kon zijn, maar de aantrekkingskracht van de ene schuld op de andere schuld is ongekend. Ze stapelen zich op. Een soort zwaan-kleef-aan is het - je zou schulden bijna kunnen bestuderen als ware het een groep apen. Schulden zijn zeer sociaal en kunnen niet zonder elkaar. Ze wisselen elkaar af in de groep - als er een verdwijnt komen er vrijwel altijd twee bij. Schulden fokken als apen.



De schuldenaar ziet vervolgens door de bomen het bos niet meer met als gevolg armoede, slechte gezondheid en psychische problemen. Een vicieuze cirkel die nauwelijks te doorbreken is. Al die zorg kost de samenleving een lieve duit - vele, vele miljoenen - en daar wordt nu iets aan gedaan. Door de schulden onder één dak te brengen en een betalingsregeling te treffen.



De zorgverzekeraar CZ waagt zich aan een experiment om tweehonderdvijftig Haagse gezinnen uit de brand helpen. De zogeheten 'multiprobleemgezinnen'. Bijzonder aan het project is dat met de gemeente een pact is gesloten: als het inderdaad geld bespaart, krijgt CZ dit terug. Werkt het niet, krijgen ze niks.



Deze wisseltruc is op zich al opmerkelijk - nog opmerkelijker is dat het Sociaal Hospitaal een commerciële dienstverlener is. Anders gezegd: bedoeld om geld te verdienen. Aan andermans ellende, zoveel is duidelijk. Meest ergerlijke is uiteraard dat de zorg voor de meest ellendige gezinnen terechtkomt bij een particuliere partij - in plaats van bij de overheid. Die blijkbaar ook de kennis en kunde niet meer in huis heeft om dit hardnekkige probleem aan te pakken.



De gezinnen die meedoen met het project zijn allemaal verzekerd bij CZ, waar ze de premie niet meer betalen. Da's vaak een indicatie van grote schulden, blijkt uit de praktijk. CZ is erbij gebaat dat die premie weer wordt betaald. Is het nu zo dat de meest hulpbehoevende Haagse gezinnen in de klauwen worden gedreven van zakelijke dienstverleners met winstoogmerk? Het heeft er alle schijn van.