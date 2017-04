Bral: Snippergroen

Bestuurlijk zijn de twee zuigvissen die in onze Haagse nek hangen dan wel samengevoegd, de burgerij wil er niets van weten. Dat kan ik mij goed voorstellen. Je moet er toch niet aan denken dat je Den Haag-Delft zou heten. Je schaamt je de ogen uit de kop. Ik ben altijd een groot voorstander geweest van annexatie van Delft door Den Haag. In plaats van die verwaterde en verveende gronden om ons heen. Dat was een miskleun.



Delft herbergt zoveel rijkdom! Het is mijn vurige hoop dat 't er ooit nog eens van komt om Delft in te lijven. Ons IQ stijgt meteen met twintig punten.



Mochten de Delftenaren zich vrijwillig bij Den Haag voegen - die optie heeft mijn voorkeur, al sluit ik persoonlijk geweld niet uit - dan zouden zij zeker met het voorstel komen om snippergroen op te sporen. Daar zouden Hagenezen nooit aan denken.



Snippergroen is groen dat mensen illegaal bij hun eigen tuin voegen. Een zuivere vorm van groencriminaliteit en daar moet in Leidschendam-Voorburg maar eens een eind aan komen. Een fotobureau dat zich bekwaamt in dit soort fraudezaken heeft achthonderdvijfenvijftig gevallen van snippergroenoplichting opgespoord. Het boeventuig krijgt een keuze: de gemeentegrond kopen óf teruggeven. Teruggeven is gratis, kopen doet direct de ozb-waarde van je huis stijgen en dat kost je jaarlijks geld.



Zoek geen nobele reden achter deze gemeentelijke actie: de gemeente is ordinair op zoek naar meer inkomsten. Ik vrees met grote vreze dat u en ik binnenkort ook aan de beurt komen. Toch zonde van die enige plek met zon in de tuin. Mijn advies is dan ook: versnipper al het groen voordat ze met een drone komen overvliegen. Verbrand al het tuinafval, maak de plek schoon met een kruimeldief, betegel de gejatte grond en lach ze vierkant uit als ze komen klagen over snippergroen.