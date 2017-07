Bral: Snoekschot

ColumnHagenaar Robert Hughan is een bijzondere visser: hij vist op snoek. Dat doen wel meer mensen, zeker, maar Robert vist anders. Hij hengelt onder water, in een duikpak. Het begrip snoekduik heeft voor hem een heel andere betekenis gekregen.

Met veel plezier gaat Robert Hughan kopje onder in een van de vele uitlopers van de Zevenhuizerplas, een door zandwinning ontstaan meer vlakbij Rotterdam. Voor vele recreanten is het een saai gebied. Zelfs je hond wil er niet worden uitgelaten.

Die kabbelende uitloopwatertjes zijn oases van niksigheid aan de oppervlakte, maar schijn bedriegt: hier bevindt zich de kraamkamer van de snoek. Wat weten we nu eigenlijk van de deze roofvis? Vreemd genoeg heeft niemand er ooit over nagedacht om de vis in zijn natuurlijke habitat uitgebreid te observeren. De meeste snoeken zie je als ze even naar lucht liggen te happen.

Robert dook letterlijk in de wereld van de snoek en maakte er een heuse natuurdocumentaire over, getiteld Vele gezichten van de Zevenhuizerplas. Een trailer van zijn aankomende bioscoopprent is al te bewonderen op YouTube. Het zijn fascinerende beelden. Terecht is zijn documentaire nu al geselecteerd voor het internationale Wildlife Filmfestival, dat in oktober in Rotterdam wordt gehouden.

De woeste onderwaterwereld van zomaar een plas in onze regio - het is bijna ‘Jaws in de polder’. Geen grotere roofvis in Nederland dan de snoek - en Robert weet er inmiddels alles van. ‘Binnen een seconde bereikt-ie een snelheid van zeventig kilometer per uur. In die ene seconde moet hij ook nog eens op tijd zijn bek open én dicht doen.’ Kenners noemen dit het ‘schot van de snoek’. Zelf schiet Robert daar plaatjes van. Schitterende filmplaatjes. Meer dan zeshonderd gigabytes aan materiaal heeft hij al binnengehengeld, en niet geheel zonder risico, zegt Robert. ‘Als ze zichzelf in de lens zien, kunnen ze denken dat ze met een concurrent te maken hebben. Valt een volwassenen snoek aan, dan is minimaal mijn lens kapot.’ En dat alles binnen één seconde.