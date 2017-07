Bral: Sokkelvrouw

Een vrouw moet je altijd op een voetstuk plaatsen. Ook als ze dat niet verdient; het maakt je leven als man simpelweg een stuk aangenamer. Anders gezegd: je moet altijd aardig zijn tegen degene die straks je rolstoel voortduwt. Haagse vrouwen op een verhoging zijn er niet of nauwelijks. Dat komt omdat ze te weinig de kans hebben gekregen in het verleden om te laten zien wat ze kunnen. Degenen die het wél lukte werden niet opgemerkt. Het is een blamage dat er nog geen standbeeld is voor Els Borst of Marga Klompé.

Daar zal het ook meteen mis gaan met deze missverkiezing. Als je niet uitkijkt vliegen de kosten meteen de bocht uit. Enkel de duurste marmersoort - onyx, ingelegd met lapis lazuli - is goed genoeg voor de Haagse vedette. Dan scheelt het een hoop in de kosten op welk moment in haar carrière je haar afbeeldt. De slanke Anouk ten tijde van Koninginnenach 1998? Of het plompe jurylid dat onderuitgezakt op haar zuignap zit bij The Voice of So you stink and can’t dance, of hoe dat programma ook heet waarin ze voornamelijk- eh, zit.