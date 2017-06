Bral: Spoorloos

Het is spitsuur in koffiehuis De Koning aan de Bezuidenhoutseweg, er wordt heel wat afgekakeld. ‘Lunchtijd is lultijd’, zegt eigenaresse Linette altijd. Het is klokslag half een - en daar is Leen. Stipt op tijd komt hij binnenstappen als zijn lunch op tafel wordt gezet. Uitmijter Ros en een glas moedermelk.

‘Waarom is er zoveel aandacht voor die brogum?’ peinst Ome Ed. ‘Het is nou niet alsof ‘ie ze werk goed doet. Als je een programma maakt dat Spoorloos heet en je raakt zelf zoek dan ben je wel een héle slechte presentator.’ Leen Half Een is in de war. ‘Spoorloos? Gaat het over de NS?’ Zijn opmerking wordt genegeerd. ‘Je hoeft mij niet te vertellen hoe het voelt om gegijzeld te zijn’, moppert Schele Joop. ‘Ik zit al vijfendertig jaar gevangen in een huwelijk.’ Een andere gast in het koffiehuis citeert ongevraagd een Haagse tegelwijsheid. ‘Komt je vrouw tot in de gang, dan is de ketting veel te lang.’