Bral: Stemstamper

niet in Den Haag. De wijk Bezuidenhout zat zonder stembiljetten. Segbroek ook. Hoe kan dat? Omdat er mensen zijn die graag juist daar hun stem uitbrengen. Begrijpelijk, het zijn twee prachtige wijken. Dan heb je meer stembiljetten nodig.



In andere wijken lagen stapels stemformulieren juist te popelen om aan hun korte doch belangrijke leven te beginnen. Meer dan twintig Haagse ambtenaren reden woensdagmiddag in paniek door de stad, op zoek naar maagdelijke stembiljetten, om die vervolgens met evenveel urgentie als een orgaantransport naar de getroffen wijken te rijden. Daar werden de formulieren met luid gejuich begroet door de dorstigen der democratie. Een aantal fikse scheldpartijen was eraan voorafgegaan - het blijft natuurlijk wél Den Haag.



De wachttijden liepen hoog op. 'Ik had beter neukebootjes kennen gaan rapen in het Haagse Bos', schijnt een buurtbewoner te hebben geroepen bij het stadsdeelkantoor. Natuurlijk zit die klacht een scheetje beef, maar de intentie is duidelijk. Het weer was schitterend en je kon op de raarste plekjes met je rode potlood terecht. Zelfs op een onbewoond eiland.



Er ontstond een wachttijd waarbij die van het veer bij Breskens verbleekt. Het is verkiezingsdag en duizenden mensen vluchten naar een onbewoond eiland. Toeval? Dachutnie. Opvallendste resultaat: de partij DENK is een factor van betekenis geworden. In Den Haag stemt zelfs zeven procent van de bevolking op DENK, dat vreemdsoortige groeisel waarvan niemand precies weet wat ze willen.



Ja, ze willen niet op tv, dat weten we. Wat ze denken weten we al helemaal niet. Het feit dat zoveel stadsgenoten op deze redelijk instabiele, onplezierige partij stemmen is voor de goede verstaander helemaal niet zo opmerkelijk. Er zijn steeds meer burgers die door de gevestigde partijen niet gehoord worden. Ik juich ieder experiment toe dat hierin verandering kan brengen. Zelfs een hersenloze partij als DENK.