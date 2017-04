Bral: Stoepkrijt

Het debacle rond de gele verfstreep in het Zeeheldenkwartier (de pisstreep) staat de Haagse burgerij nog vers in het geheugen. Nu willen ze stoepkrijt gaan toelaten. Daar wordt een mens een beetje angstig van. Niet voor niets hebben we in de wet gezet dat het verboden is om zonder schriftelijke toestemming 'met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen'.



Dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over. En natuurlijk mag een kind de stoep volkrijten, daar zal geen zinnig mens iets van zeggen. Maar als een volwassene dit wil, is het onmogelijk. Een mooi voorbeeld van de toenemende juridificering van de samenleving. Juridificering is een politiek verschijnsel - daar begint de ellende al - waarbij steeds meer zaken juridisch worden vastgelegd om zo de staatsmacht te legitimeren en daarmee te vergroten. Anders gezegd: de overheid dekt zich in met steeds meer regeltjes en bepalingen, waardoor je als burger in je vrijheden wordt beperkt.



Waarom zou een volwassen man niet mogen stoepkrijten? Je mag ook al niet hand in hand lopen; gun ons dan in ieder geval wat krijtplezier. In Apeldoorn kreeg de GroenLinks-fractie het voor elkaar dat het verbod uit de lokale politieverordening werd geschrapt. Dat kan in Den Haag ook, zullen de Groenen hier gedacht hebben. Ook zij stellen voor om het krijten toe te staan. ,,Er zijn al veel regeltjes geschrapt, deze is blijkbaar over het hoofd gezien'', zegt Arjen Kapteijns van GroenLinks. Hij heeft er goede hoop op dat het hier ook mogelijk wordt om de straat in te kleuren.



Stoepkrijt is een natuurlijk product dat bij een regenbuitje weer wegspoelt. Volgens de gemeente blijft de kleurstof ook na een bui te zien in de poriën van de straattegels. Nou en? Over een paar jaar is de hele stad omgetoverd tot één groot regenboogzebrapad: daar kan geen zinnig mens tegen zijn.