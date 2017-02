Bral: Strumperd

Hoeveel het er zullen zijn? Geen idee. Een handvol, denk ik. De aanmeldingen stromen binnen via Facebook maar ja, Facebook: een onbetrouwbaarder medium is er niet.



Dat bleek al bij de pro-Piet demonstratie in december, waar zich tweeduizend mensen voor hadden aangemeld via social media. Er kwamen zó weinig mensen daadwerkelijk opdagen dat ze allemaal hun schoen hadden kunnen zetten in het poffertjespaviljoen op het Malieveld en dan had er de volgende ochtend nog wat in gezeten ook.



Wellicht is dat vandaag toch anders. Trump raakt een zenuw bij zowel de weldenkende als de minder weldenkende mens. De een loopt met hem weg, de ander ziet hem het liefst ingeklemd raken tussen twee meutes voetbalhooligans die mekaar kapot slaan. Trumps inreisverbod voor burgers uit zeven moslimstaten zet kwaad bloed en dat bloed zoekt kolkend een uitweg. Op het Malieveld. Niet op het Lange Voorhout, waar de organisatie graag een bezoek had gebracht aan de Amerikaanse ambassade.



Dat zou ik hen sowieso ontraden gezien de ontplofte bouwwerkzaamheden ter plaatse. Ik noem het Lange Voorhout al enige jaren liefkozend My Little Syria. Nee, dan liever het Malieveld. Daar stond vorig jaar nog de échte Boss van Amerika. Er zullen mensen zijn. Niet zoveel als bij de kernwapendemonstraties uit de jaren tachtig en dat is vreemd: dit ongeleide projectiel is vele malen gevaarlijker.



Trump bouwt aan zijn eigen kalifaat. Er zijn wereldwijd protesten en dus ook op het Malieveld. Die naam komt van het middeleeuwse spel 'malie' - dit bleek later de voorloper van golf. Den Haag loopt wederom voor met deze demonstratie. Wij zijn een stad van Vrede en Recht, iets dat we van Washington niet meer kunnen zeggen. Hoor ik daar die Strumperd een lied van Willy Alberti zingen, uit de ramen van zijn ovalen kantoor? Niemand laat zijn eigen volk alleen... hij bouwt het liefst een muurtje om haar heen.