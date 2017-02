Bral: Tja tja tja

Na tien jaar is er een eind gekomen aan de wekelijkse salsa-avond in De Boterwaag. De reden? Geluidsoverlast. Het meest gevreesde woord voor iedere horeca-ondernemer. Ik ken kroegbazen die nog liever 'Ajax' uitspreken dan 'geluidsoverlast'. Nou, dán ben je wanhopig. De wettelijke geluidsnormen zijn de afgelopen decennia dusdanig teruggeschroefd dat je als horeca-ondernemer al een probleem in je zaak hebt als drie mensen tegelijk kuchen.



De macht van het individu - de buurman - overheerst de meerderheid. Ik snap niet waarom dat kan. Maar al te vaak komt het voor dat er niets aan de hand is totdat er een nieuwe bewoner komt. Die begint dan te zeiken over iets dat er eerder was dan hij of zij. Een beetje zoals op Scheveningen de havenindustrie nu gezeik heeft met mensen die een appartement in de Tweede Binnenhaven kopen en beginnen te klagen over de geluiden die bij een haven horen.



Bij een binnenstad horen óók geluiden. Rumoer op straat, muziek, en later op de avond de incidentele kotspartij. Je weet waar je gaat wonen of je had het kúnnen weten. Dan moet je niet zeiken.



In de binnenstad zouden ruimere geluidsnormen moeten gelden. Nu krijg je bij vier kuchende mensen een boete. En als toevallig iemand tegelijkertijd jodelt, kun je de zaak wel sluiten. Den Haag is nooit de bruisende stad geweest die het zou moeten zijn; alleen op Scheveningen bruiste het even, eind jaren zestig. Daarom moest iedereen zo lachen om die slogan: 'Den Haag bruist'. Het enige dat hier bruist is het water waarin horeca-ondernemers dagelijks hun hoofdpijntablet oplossen. Waar mensen elkaar ontmoeten, dáár ontstaat een samenleving. Horeca is de zuurstof van een stad. Onthou dat. Laat die salsa-avond blijven.