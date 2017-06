Bral: Vispoëzie

ColumnFeitelijk is het te heet om een column te schrijven. Jammer voor u, immers, soms is verkoeling juist te vinden in rake woorden. Door het gat van de grap waait de wind van de waarheid. Maar niet vandaag.

Vandaag wil ik verhalen over haring. De nieuwe nieuwe is nu een paar dagen oud en hoe heerlijk is-ie! Ik word geenszins gesponsord door het Productschap voor de Vis (bestaat dat eigenlijk nog?) noch door mijn visdealer Buutveld op het Stuyvesantplein, dan wel de Simonisdynastie, de gebroeders Rog op het Valkenbosplein, de firma Roeleveld of andere schubbûhschùivâhs: de haring is dit jaar gewoon verdomd lekker. Ik kan van geluk wel dansen en schransen tegelijk.

De huignectar wordt door kenners bejubeld en bewierookt - en dat was in vroegere tijden niet anders bij zulke excellente kwaliteit. Er zijn zelfs gedichten over geschreven, zoals dat van Gerrit van de Linde, als dichter bekend geworden onder de naam ‘Schoolmeester’. Hij ontving in 1845 een vaatje haring van zijn mentor, scribent Jacob van Lennep, en schreef als dank een brief terug in dichtvorm. Dit lofdicht is onovertrefbaar in lyriek en wie ben ik om het dan toch te proberen?

Wat treft is de eenvoud van het vers, evenals de eenvoud van een verse haring. Veel dichters hebben de neiging om hun onderwerp majesteitelijker te maken dan het is. Glanzende beeldspraak is overbodig voor iets dat van zichzelf al zo mooi glanst. Voorwaar, ik schotel u een gedicht van Gerrit voor dat zelfs geen uitje behoeft.

O Haring, met uw pekelsmaakje/O, hartverkneuterend zeeziek snaakje/ Hoe dorstig, hoe gelukkig maak je/de maag, die van uw lekkers houdt.

Zeg nu zelf: daar kan geen J.C. Bloem tegenop.

Gij zijt een fraai en snoeperig visje/ in ’t keurlijk pieterselie-disje/een malse beet voor jong en oud.

Deze soepele strofes zijn nog lang niet genoeg, vindt Gerrit. Geef anderen spekstruif, of pasteitjes/of Franse lever-lekkernijtjes/Geef anderen haas- of hertebout/of wel doortruffeld zwijnepootje/mij is uw lieflijk middenmootje/het fijnst banket, en zoet uw zout. Ik krijg meteen weer trek om een half dozijn middenmoters weg te happen.