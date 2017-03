Bral: Vlemmix

Johan Vlemmix opsluiten is al een goed doel op zich. Het allerleukste aan Johan is dat hij iets kan wat velen van ons eens wat vaker zouden moeten doen: hij neemt zichzelf niet zo serieus. Gelukkig maar, wij doen het ook niet. Dat gezegd hebbende is deze diehard Oranjefan een man die volgens de psychiatrie een klassiek geval is van narcisme. Van de tien kenmerken van een ware narcist heeft Johan er elf.



De zaak waar Johan voor strijdt is een serieuze zaak. Hij vraagt aandacht voor MS. De MS-patiënte Anita Smeets uit Heesch krijgt haar behandeling niet vergoed. Ze heeft een peperdure stamceltherapie nodig en daar beginnen de zorgverzekeraars niet aan. Geld inzamelen is een optie, al is het niet de beste. Zeker niet als Johan Vlemmix zich ermee bemoeit.



Zie ik daar Johans lippen krullen? Zeker wel. Alle middelen zijn geoorloofd om Anita te helpen. Ik zou er weinig moeite mee hebben als wij Johan zouden bombarderen tot nationaal boegbeeld voor het maken van stamcellen. Al zouden hersencellen in zijn geval beter zijn.



Johan kocht op een veiling de tamponfoto van een andere aandachtsslet, Heleen van Royen, voor 1.900 euro. Iemand die zoveel geld geeft voor een polaroid van een gebruikte foefplug is niet goed snik. Johan haalt er de kranten mee en daar gaat het om.



Nu laat hij zich in april opsluiten in het reuzenrad op de Pier om geld in te zamelen. Hij wil het huidige wereldrecord van vijftig uur verbeteren met acht uur. Wie met hem in de gondel wil, is welkom en ik hoop dat zij daar een gulle donatie voor doen.



De carrière van Johan Vlemmix zal nog tot grote hoogten stijgen, voorspel ik u. Dit is een laatbloeier. Hij heeft alle juiste ingrediënten voor een celebrity: de blijmoedigheid van Johan Boskamp, het gestuntel van Erben Wennemars en de intellectuele capaciteiten van een enzym. Draai maar lekker door, Johan!