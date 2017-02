Bral: Vreemd volk

Er worden kalfskroketten uitgedeeld en de eerste Spa Geel wordt ontkurkt. Nog twee uur voor de wedstrijd ADO - Feyenoord begint. Op Teletekst staat het nog gelijk.



'Een paard?' roep ik vol verbazing. Die past hier helemaal niet in. 'Nou ja, het was een veulen.' 'Hoe komt een veulen in je zaak?' vraag ik. 'D'r kwamen hier vaak twee jockeys, van Duindigt. Helemaal lazarus. Die namen dat beest mee de zaak in. Maar de zaak uit bleek een groot probleem, we konden 'm niet keren. Dat arme beest gleed steeds uit op de tegelvloer, met ze hoefjes.'



'Hoe is-ie d'r dan uitgekomen?', vraag ik. 'Dat is-ie niet', zegt Martin droogjes. 'Zie je die wand met die plastic latjes? Daarachter zit-ie. Ingemetseld in de muur.' Ik kijk naar Paul, maar die vertrekt geen spier. 'We hebben ook een keer een bouvier gehad, die wilde niet zitten.' Ik ben wederom verbaasd. 'Is dat zo bijzonder?'



'Nou, z'n baasje beweerde dat die hond alles deed wat hij zei. Perfect afgericht, zei-ie. Dus hij zegt: liggen. En dat beest blijft staan. Maar die brogum was net als die jockeys helemaal sikkem, hij kon geeneens meer staan, dus die begint dat beest af te blaffen. 'Liggen!' De bouvier verroert zich niet. En dat baasje wordt zó kwaad dat-ie opstaat en z'n hele in de alcohol gemarineerde lijf in de strijd gooit. 'LEGGUH, JIJ KRENG!' Prompt legt-ie zelf op de grond. En wat denk je? Die bouvier gaat meteen zitten. Pontificaal op zijn gezicht. Ik zeg: zie je, hij kán het wel. Je moet het alleen eerst effe voordoen.'