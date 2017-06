Bral: Zandhoreca

Wanneer weet je dat het hoogzomer is? Als heidebrandjes worden gesticht, bejaarden het begeven en strandtenthouders klagen. Het zijn net boeren. Altijd wat. Is het seizoen geen ramp vanwege het waardeloze weer, dan is er bij mooi weer een tekort aan personeel waar de overheid ineens voor moet zorgen. Mooie scoop van de collega’s van Omroep West: de VVD duikt er meteen op en stelt verontwaardigd vragen aan het college van b&w. Over ‘hoe het toch kan zijn’ dat er in de Haagse regio vijfduizend jeugdwerklozen zijn en geen van hen de strandtenthouders wil komen helpen.

Quote Als een huilend kind dat geen ijsco krijgt aan de bel trekken bij media - dat is geen ondernemen Sjaak Bral

Liefst zouden de jonge werkweigeraars met zweep en kruk naar de zee moeten worden gedresseerd, om daar voor een schijtloon de vroege pensionering van menig strandtenthouder te bewerkstelligen. Maar zo zit de wereld niet in mekaar. Als een huilend kind dat geen ijsco krijgt aan de bel trekken bij media - dat is geen ondernemen, dan loop je gewoon - op z’n Haags gezegd - te kutkammen.

Mij hoor je niet zeggen dat het normaal is dat er 5.000 jongeren werkloos zijn in onze regio; maar om ze nu effe voor je karretje te spannen omdat het een paar dagen mooi weer is slaat nergens op.