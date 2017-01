Bral: Zinkend Corso

We zijn afgescheept met slechte argumenten: het was 'technisch' niet mogelijk om de tocht rond te krijgen. Edoch, het waren geen argumenten maar sentimenten die de doorslag gaven: in het Westland was zelfs een revolte ontstaan onder ondernemers die dan maar een eigen tocht wilden organiseren als Den Haag erbij betrokken zou worden. De zaterdag opofferen voor Den Haag en de zondag dan voor het Westland? Dat nooit.



Ook de ankerplaatsen Maassluis en Maasland zouden moeten sneuvelen voor de grote stad - juist de plekjes waar zo'n kleurrijk corso volledig tot haar recht komt. Dat doemscenario was ook al tegen het zere been van de buren.



Den Haag is letterlijk gepasseerd door de Westlanders. Omdat het 'technisch' niet zou kunnen. Huh? Ik dacht dat ze juist technisch zo innovatief bezig waren in het Westland? Nee, ze hebben 'veiligheidsaspecten' over het hoofd gezien. Welke dat dan zijn wil de woordvoerder van de bloemenparade niet zeggen. Een alternatieve route?



Kan ook niet. De twintigste editie wordt geen feestelijke, maar saaie tocht: hetzelfde rondje rond de kas. De afzegging is een domper voor de Haagse politieke partij Groep de Mos - met zo'n naam kun je wel een bloemetje gebruiken - die zich al langere tijd inzet om het bloemencorso naar de hofstad te halen. De vraag is of het allemaal zo erg is. Wat let ons om de fiets te pakken en naar het Westland te peddelen om die tuffende tulpenparade te zien? Sowieso getuigt het van bloedeloosheid om andermans succes te kapen voor eigen genot. Verzin lekker zelf iets. Ga niet als een zuigvis in de nek hangen van de walvis die Westland heet. Stap niet in andermans vaarwater. Bepaal uw eigen koers. En uw eigen corso.