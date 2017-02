Bral: Zomerstop

Een knap staaltje planning op het stadhuis, van onze verkeersdienst: hoe pak je werkzaamheden op de Raamweg én de Koningskade aan? Het schijnt dat er wetenschappers van de NASA aan te pas zijn gekomen om de formule uit te vinden. Die is er nu en er is dus ook een dag om Den Haag te vermijden: 26 maart. D-Day.



Daarna ligt tot zeker 1 september de belangrijkste verkeersader van de stad open en bloot en vooral: dood. Met dynamische routeborden worden de omleidingsroutes aangepast, zodat de beste doorbloeding kan worden bereikt. Anders gezegd: als het ergens vastloopt zorgen zij d'r voor dat het even later ergens anders ook vastloopt. Daar zitten ook voordelen aan: de omleidingen voeren automobilisten naar exotische delen van de stad, wijken waar ze nog nooit zijn geweest.



Zo kan het zomaar gebeuren dat u vanaf de afslag Bezuidenhout wordt omgeleid via het Schenkviaduct, over de Waldorpstraat, naar de Erasmusweg, rondom het oude ADO-stadion en uiteindelijk via de Loosduinseweg de stad binnenkomt. Tot zover de milieuwinst van het Verkeerd Circulatie Plan.Je komt Den Haag niet uit is een bekend lijflied van de ADO-aanhang - maar de stad in komen is net zo lastig.



Met het openbaar vervoer dan maar? Kan natuurlijk: dan laat je eerst 7 euro uit je portemonnee jatten door de openbaarvervoerbedrijven, die jou een 0v-chipkaart van 18 cent verkopen voor 7,50 euro. De miljoenenwinst gaat niet naar het vervoer, maar naar de aandeelhouders. Nee, dan toch liever de auto. Na eerdere wegwerkzaamheden blijken vele delen van de stad daarvan op te knappen, hoewel zo'n Hildebrandsplein altijd wel een pijnpunt zal zijn. Dat zal in het gebied rond de Raamweg ook wel lukken. Ik weet zeker dat u daar over een halfjaar weliswaar nog steeds vast staat - maar wel béter vast staat. Een geruststellend vooruitzicht.