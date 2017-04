Bral: Zuiderpark

De gemeentelijke woordvoerder, de heer Scheerlijn, kan zich een grapje permitteren. Het is immers 1 april. Hij heeft zojuist aan het verzamelde journaille antwoord gegeven op de vraag wiens idee het is om in het Zuiderpark te gaan kamperen.



,,Dat was mijn idee'', zegt Scheerlijn. ,,Kamperen is niet eenvoudig. Ik heb zelf nooit ruzie gehad met mijn vrouw, zelfs niet tijdens onze scheiding, maar toen ze met haar aardappelschilmesje door het voordoek van onze tent heenging, ben ik ontploft. Kamperen is een levensles.



Van 7 tot 9 juli zullen muurbloempjes, druktemakers, zuigelingen en senioren hun tentje in het Zuiderpark opzetten met als doel elkaar beter te leren kennen. Daar begint alles mee, vinden wij op het stadhuis. Met ontmoetingen van mensen. En dat is hard nodig in onze stad. Het hoeft geen betoog dat Den Haag de kloof tussen arm en rijk nooit heeft kunnen dichten.



Die kloof wordt zelfs veel groter. De stad is niet goed ingericht op de middeninkomens. Er zijn geen huizen en bovendien hebben ze het qua financiën net zo zwaar als de lage inkomens. De schuldhulpverlening ziet het aantal 'gewone' gezinnen dat hulp zoekt stijgen. Mensen met een modaal inkomen zijn volgens het Nibud de nieuwe armen.



Natuurlijk, ze komen elkaar al tegen bij de Lidl of de Aldi. Voedsel is sowieso een goed ding om elkaar beter te leren kennen. Dus nee, niet op je primus een prakkie maken, maar elkaar culinair de hand reiken! Zij de shoarma, wij de pannenkoek.



Oh, er zijn tal van andere ontmoetingsmogelijkheden. Zo is er een poëziewedstrijd, een bingoavond, volksdansen voor verwarde personen, samenzang op de grote wei en naaktrecreatie op het veldje bij de Eendekooi. Het weekend wordt afgesloten door Magic Tony en zijn wonderorgel. Hij maakt van ieder hoogtepunt een feest.



Volgende vraag. Wat zegt u? Of ik weet dat in de maand juli de Zuiderparkse hei een verzamelplaats is van Turkse voetbalwedstrijden, Hindoestaanse barbeques en Hollandse hondenstront? Is dat zo?''