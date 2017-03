Brandje Stellenbosch begon in vuilnisbak

In Stellenbosch wonen 27 bewoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Volgens een woordvoerder van zorgorganisatie Middin maken zij het goed. Op een na zijn ze gisteren na de korte nachtrust gewoon weer naar hun werk of dagbesteding vertrokken. Wel was gisteren extra begeleiding aanwezig en is er bij het avondeten een gezamenlijk gesprek met de kwetsbare bewoners geweest om te zien hoe de brand op hen heeft ingehakt. Die brand begon midden in de nacht, net na half vijf. De begeleider van Middin wekte de bewoners uit hun slaap en evacueerde hen naar het balkon. Een aantal van hen raakte behoorlijk in paniek. De brandweer rukte mede door de beperking van een deel van de flatbewoners vrijwel meteen met veel mankracht uit. Met ladders haalden ze de bewoners van het balkon, terwijl andere brandweerlieden begonnen met het blussen van de brand. Wie op dat moment nog binnen was, mocht binnen blijven.

Spouwmuur

Al snel was duidelijk dat de brand vooral in de spouwmuur zat op de begane grond en de eerste verdieping. De brandweer sloopte hierop de wanden, waarna met relatief weinig moeite het vuur gedoofd kon worden. Niet veel later mochten de bewoners weer terug naar huis. Daar keek ambulancepersoneel hen na of ze schadelijke rook hadden ingeademd. Dat bleek niet het geval.



Omdat het voor de brandweer onduidelijk is hoe het vuur van de vuilnisbak in de spouwmuur terecht kon komen, is het team brandonderzoek een onderzoek gestart. De vuilnisbak staat in een publieke ruimte. Of het vuurtje met opzet is gesticht of ontstaan is door onoplettendheid bij het weggooien van bijvoorbeeld een sigaret of volle asbak, is niet meer te achterhalen.