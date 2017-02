Brandstichting RKDEO bij Opsporing Verzocht

Tijdens nieuwjaarsnacht ging de kantine volledig in vlammen op. De politie poogt de identiteit te achterhalen van de vier personen die zijn vastgelegd op bewakingsbeelden.



De bewakingsbeelden zijn kort voor half een gemaakt. De korte, felle brand legde de voetbalkantine in de as. De vier gefilmde personen zijn niet herkenbaar in beeld, maar toch hoopt de politie dankzij de landelijke televisie-aandacht een doorbraak te forceren. Tot dusver is de gouden tip uitgebleven.



Behalve de camerabeelden toont Opsporing Verzocht een reconstructie van wat er in de bewuste nacht moet zijn gebeurd. De politie hoopt er op dat de daders met hun mobieltjes opnames hebben gemaakt en gedeeld met hun vrienden. De hoop is vervolgens dat een kijker van het programma dergelijke beelden in bezit heeft.



De verzekeringsmaatschappij heeft een beloning uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de brandstichting. De club al druk in actie om een nieuwe kantine te bouwen. Diverse vrijwilligers hebben zich gemeld. De club is nog op zoek naar een constructeur, een installatiedeskundige en een bouwkundig tekenaar.