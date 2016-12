Brandweer: blus met jaarwisseling klein brandje zelf

De brandweer doelt op kleine brandjes op straat die misschien wel overlast geven maar niet direct een gevaar vormen. 'Een kerstboom die midden op straat ligt en niet in de buurt van een auto, een vuilnisbak of straatmeubilair kunt u met een emmer water of zand, zonder gevaar, zelf blussen,' meldt de brandweer.



750 meldingen

Woningbranden en autobranden krijgen de hoogste prioriteit tijdens de jaarwisseling. 'Kleine brandjes op straat waarbij geen direct gevaar is voor de omgeving worden meestal als laatste afgehandeld.'



Tijdens de jaarwisseling 2015-2016 kreeg de meldkamer van de brandweer in de Haagse regio zo'n 750 meldingen te verwerken.