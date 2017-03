Brandweer Haaglanden leert Tesla kennen

Volgens Tom Kievit van Brandweer Haaglanden zorgt onbekendheid met deze auto's nu nog voor terughoudend optreden, zoals in september bij een ongeluk met een Tesla in Baarn. Uit vrees dat de auto onder spanning stond, duurde het lang voor de overleden bestuurder uit de wagen gehaald werd.



Praktijk

Maar volgens Kievit weten hulpverleners met de extra kennis die nu is opgedaan meteen wat ze moeten doen. ,,Er is veel theorie beschikbaar, maar in de praktijk doen zich nooit standaardsituaties voor. In Amerika konden we praktijksituaties voorleggen aan experts.''



Deze kennis heeft de brandweer ook nodig omdat in de toekomst meer mensen thuis energie in accu's gaan opslaan.