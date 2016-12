Brandweer redt meeuw die vastzit aan draad en boom

De draad van een tiental meters zat om de vleugel van de vogel heen. Dat draad zat weer vast aan twee bomen. Hierdoor kon de meeuw niet wegvliegen.



De Dierenambulance kwam ter plaatse. Het lukte hen niet om het dier te bevrijden, dus werd de brandweer gealarmeerd.



Net

Over een ladder tijgerde een brandweerman richting de meeuw. Hij was bewapend met zaag, tang en een net. Na flink wat gedoe werd de vogel eindelijk uit zijn benarde positie bevrijd. De meeuw moet nog even wachten tot het weer de vleugels kan uitslaan. Het dier is meegenomen naar het vogelasiel.