Brandweer rukt uit voor stinkend ei van uil

De brandweer was snel ter plaatse nadat de melding over een vreemde lucht was binnengekomen. Er werd zelfs om assistentie van de Adviseur Gevaarlijke Stoffen gevraagd.



Na onderzoek bleek het gelukkig niet om een of ander gevaarlijk gas te gaan, maar iets heel anders. Een stinkend uilenei bleek de oorzaak van alle ophef te zijn.



Een van de eieren van het huisdier was gebarsten, waardoor er blijkbaar een flinke stank vrijkwam.