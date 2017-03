Breicafé op het Plein moet grootste deken opleveren

,,Zitten ze daar nu echt te breien?'', vroeg iemand zich vandaag af op het bomvolle Plein in Den Haag.



Ja. Dat gebeurde echt. En een betere dag had de organisatie Milieudefensie niet kunnen kiezen. De ongeveer twintig deelnemers, te herkennen aan een gebreid lapje op de kleding en natuurlijk met breinaalden in de handen, zaten 's middags in het zonnetje op het terras van café Leopold te genieten. Niet alleen van het heerlijke weer en een drankje, maar ook van de samenhorigheid.



Het was het eerste breicafé in Nederland voor de nationale actie Breien voor Groningen. Het breiwerk, gemaakt in samenwerking met 'Breien met Agnes', is een boodschap aan de nieuwe regering om Nederland duidelijkheid te geven wanneer de gaskraan dicht gaat. Het Plein was bewust gekozen, vertelt Jorien de Lege, campagneleider energie van Milieudefensie. ,,De Grootouders voor het Klimaat waren hier vandaag. Met hen wilden wij de actie aftrappen.'' Alle gebreide lapjes moeten uiteindelijk samengevoegd worden tot de grootste deken van Nederland. ,,Zo groot als maar nodig is om te zorgen dat de Groningers niet langer in de kou staan.''



Reizen

Voor de actie kwamen mensen uit verschillende delen van Nederland. De 72-jarige Trijn Postema reisde af vanuit Groningen. En dat is heel wat, aangezien de vrouw het niet zo op treinen heeft. ,,De laatste keer dat ik daarmee reisde ging ik ook naar Den Haag, naar de musical The Lion King.'' Het geeft aan hoe belangrijk zij de actie en het deelnemen daaraan vindt. ,,Onze huizen krijgen heel veel schade. Bij ons in de buurt bijna allemaal. Mijn huis ook. Die gaskraan moet dicht.''