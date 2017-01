Brexit betekent buikpijn voor Scheveningse vissers

Ongeveer negentig procent van de haring en vijftig procent van de makreel wordt momenteel gevangen in Britse wateren. Als na de Britse exit uit de EU de toegang tot Britse wateren beperkt wordt of als visquota veranderd worden, heeft dat dus 'een gigantische impact' op de visserijsector: ,,Dat betekent verlies van onze belangrijkste visgronden en daarmee het einde van onze eeuwenoude visserijgeschiedenis'', aldus de sector in een brandbrief aan de Tweede Kamer.



De Haagse havenwethouder Karsten Klein ging gisteren naar Brussel voor de Scheveningse belangen: ,,Onze vissers moeten daar kunnen blijven vissen'', zei Klein via de telefoon vanuit Brussel. ,,Of ze moeten gecompenseerd worden, bijvoorbeeld via quota.''



De visserij en andere havenbedrijven vormen een belangrijke pijler van de Haagse economie.



Afspraak

Klein sprak in Brussel met leden van het Europees Parlement. Een afspraak met vice-voorzitter Frans Timmermans (PvdA) van de Europese Commissie is verplaatst. Klein: ,,De Brexitrisico's voor de visserij moeten echt breed onder de aandacht gebracht worden. Ook bij ons kabinet, als dat straks gaat onderhandelen over de uittreding.''



Eind juni besloten de Britten in een referendum om uit de EU te stappen. Een kleine meerderheid van bijna 52 procent koos voor het verlaten van de Unie.



Om meer Europese subsidies voor de Scheveningse haven binnen te slepen, sluit Den Haag zich ook aan bij een Europese belangenorganisatie voor zeehavens. ,,We moeten binnen Europa nog bekender worden. Er is behoorlijk wat geld beschikbaar voor de vernieuwende economische havenactiviteiten die we in Scheveningen ontwikkelen'', aldus Klein.