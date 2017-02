Brieven regio: 'Ongelooflijk dat gemeente zich op borst klopt'

Westland klopt zich onterecht op de borst over woningbouwbeleid



Westland is in trek bij wooncorporaties (30-1). Ongelooflijk dat de gemeente Westland zich zo op de borst klopt over het woningbouwbeleid in de afgelopen jaren.



Het is voor onze burgervader belangrijker om zijn twee glaspaleizen neer te zetten, waar de gemeenschap zich straks waarschijnlijk blauw aan betaalt, dan te zorgen voor zijn inwoners. Daarmee bedoel ik de mensen die jaren op een huis wachten, vele jongeren en bejaarden en de nieuwkomers die ook verwachten dat ze een sociale woning kunnen betrekken. Ik kan mij dan ook goed voorstellen dat er heel veel wrijving ontstaat in het Westland.



De gemeente Westland moet eens met een goede oplossing komen voor het sociale woningbouwbeleid. Vestia die zijn woningen verkoopt en veel grond die vrij ligt voor woningbouw, maar waar de hoofdprijs voor gevraagd wordt door de gemeente. Alleen projectontwikkelaars hebben profijt bij aankoop van grond die alleen geschikt is voor koophuizen. Voor het gewone modale gezin zijn die niet te betalen. Helaas hebben we een gemeente Westland zonder visie. die probeert uit de rode cijfers te komen. We horen bij de top tien van gemeenten die hoge schulden hebben. Ik vind de opstelling van sociale partijen als D66, PvdA en GroenLinks misschien nog wel het kwalijkst. Deze partijen, die de kleine man zo hoog in het vaandel hebben staan, zijn zichzelf ontstegen en hebben ook geen idee waarom er niet meer op hen wordt gestemd. Kom op heren, word eens creatief met oplossingen waarbij iedereen die geen huis kan kopen, zich als huurder in de sociale woningbouwsector toch een gerespecteerd Westlands burger voelt. Doet u best, zou ik zeggen.



Makko Lantinga, Westland