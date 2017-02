Brieven van Maduro voor CBG

Ruim 350 brieven, ontdekt in een kist in een loods op Curaçao, zijn gisteren aan het CBG overgedragen door George Alvarez-Correa, een neef van Maduro.



De brieven zijn volgens Madurodam van grote waarde, want ze werpen een nieuw licht op de jonge jaren van Maduro. Alvarez-Correa kwam de brieven tegen toen hij in zijn opslag op zoek was naar het militaire uniform van Maduro voor een tentoonstelling.



Het CBG heeft een omvangrijk familiearchief Maduro met honderden brieven. Uit onderzoek van biografe Kathleen Brandt-Carey was al gebleken dat George zijn ouders tussen zijn tiende en 24ste gemiddeld twee keer per week brieven schreef.