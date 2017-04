Brody's Taphouse voortaan de plek om de zevende hemel te ontdekken

Is Cremers weg na 26 jaar? Het zal toch niet? Nee, Cremers is er nog wel, maar is sinds eind maart verhuisd naar de kelder. Eigenaar Gerard Smit (50) wilde wat nieuws beginnen, zonder afscheid te hoeven nemen van de zaak die een begrip is. ,,Ik dacht eerst aan een restaurant, maar ik snap alleen bier." Biertjes drinken en stoned worden mag nu downstairs. Bezoekers kunnen niet naar buiten kijken, maar er is wel groen behang en op tv-schermen zijn sportwedstrijden te volgen. Volgens Smit moesten sommige klanten even wennen aan de ruimte, maar zijn ze wel tevreden. De sfeer is elk geval heel relaxed. Een jongeman zegt dat het hier 'fijn' is en hij haalt een spelletje 'Mens erger je niet' op. Beneden wordt de historie van de coffeeshop dus voortgezet, die begon onder de eveneens bekende naam the Bulldog. Generaties zijn er in de zevende hemel geraakt. Smit wordt nog wel eens door jongeren aangesproken met opmerkingen als 'mijn vader kent je nog'. Dat vindt ie wel grappig.

Rookwalmen

In het oude Cremers op de begane grond, nu dus Brody's, hangen geen rookwalmen. Hier is een taphouse naar Amerikaans voorbeeld geopend. ,,Het is een slow gebeuren, heel relaxed. Je gaat op smaakontdekking," verzekert Smit. Reacties kan je kwijt op Untapped, een app voor bierliefhebbers.



Brody's is een 'verified venue'. De barkeeper is een biersommelier die gasten achtergrondinformatie geeft over 25 biersoorten. Daaronder merken van microbrouwerijen als Six Point, Maylan's Sulllivan's Imperial Stout, Anchor en Flying Dog, maar ook het zeer Haagse Kompaan. Smit bestelt het bier zelf bij brouwerijen in Amerika , hij belde ze dan 's nachts op.



,,Daar moesten ze eerst wel lachen om die Gerard uit The Hague." Maar nu zouden ze wel doorhebben dat hij echt een grote fan is. Volgens Smit is bier 'iets magisch', waar je lekker over kunt kletsen. ,,De ene proeft er aardbeien in , de ander hazelnoot."



De inrichting moet uitnodigen tot zo'n gesprek. De robuuste vloer is gemaakt van houten planken uit goederenwagons. Een deel van het plafond en de bar worden bedekt met New York ceiling. ,,Zilverkleurige platen waardoor je in Amerikaanse cafés geen stukadoor van de maffia nodig had voor je plafond."



En de naam Brody's is zeker van een Amerikaanse brouwerij? ,,Neen, we zijn helemaal vrij. Mijn zonen zeggen 'bro' en 'brody' tegen elkaar, omdat ze veel naar YouTube kijken. Het is ook de naam van de ontwerper van een hoes van Blondie en het is synoniem voor coole gast." Die gast kan op zaterdag gladgeschoren de zaak verlaten, want dan is er een barbier. De kappersstoel met tijgerprint staat al klaar.