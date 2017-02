Broek uit in de Zweedse sneeuw voor Kika

Met je blote benen het Zweedse winterlandschap trotseren zal niet voor iedereen als de 'ideale situatie' klinken. Maar voor de twee Wassenaarse raceteams die aan de Winter Carbage Run meedoen was er geen beter moment te bedenken. Vrolijk poseerden de zeven mannen in -11 °C in hun onderbroek voor de camera in de hoop dat deze foto door het grotere publiek opgepikt zou worden.



Youp Spaan

,,We doen dit voor Youp Spaan", legt de Wassenaarder Luc Blok uit. Luc (de eigenaar van Luciano's IJssalon) en zijn vrienden doen met twee racewagens aan de Winter Carbage Run door Denemarken, Noorwegen en Zweden mee. Voor het goede doel: ze halen geld op voor Stichting Hoogvliegers die gehandicapte of zieke kinderen de dag van hun leven bezorgt door hen zelf een stukje te laten vliegen in een echt vliegtuig.



,,Tijdens de voorbereiding op onze reis kregen wij bezoek van Youp, een 10-jarig Naaldwijks jongetje dat een jaar lang in zijn korte broek rondloopt voor KiKa omdat zijn klasgenootje en vriendje lymfklierkanker heeft. Hij kwam in onze garage, omdat hij een keer met de racewagens op de foto wilde." Luc en zijn teamgenoten waren dusdanig onder de indruk van de actie van Youp dat ze besloten om zelf in de vrieskou zonder broek op de foto te gaan. ,,We hopen dat meer mensen aan zijn actie mee gaan doen."



Wat betreft het andere goede doel van de mannen: aankomende zondag zijn de twee Wassenaarse teams weer thuis. Dan maken ze bekend hoeveel geld er voor er voor Stichting Hoogvliegers is opgehaald.