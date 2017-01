Broer Chuck: 'Dank voor alle hartverwarmende woorden'

,,Het is hartverwarmend om te horen hoeveel mensen hij heeft geïnspireerd met zijn muziek'', schrijft de in de Verenigde Staten woonachtige Patrick geëmotioneerd namens de familie. Hij bedankt iedereen voor de vriendelijke woorden en prachtige herinneringen. ,,Hij is nu samen met zijn moeder, van wie hij heel erg veel hield. Ik weet zeker dat ze samen achter de piano kruipen op een speciale plek.''



Voor Patrick is muziek de mooiste herinnering die hij aan Chuck heeft. ,,We deelden beiden een liefde voor muziek van Neil Young en anderen. Elke keer als ik naar die muziek luister, moet ik aan Chuck denken. Voor iedereen die dezelfde liefde deelt voor muziek als Chuck: 'Keep on rockin' in the free world'.''



Bij deze liefdevolle woorden deelde Patrick een foto van de drie Deely-broers: links poseert Patrick, in het midden zit de in 1992 overleden broer Raymond en rechts staat Chuck. De drie poseren met een grote lach en het haar is netjes achterover gekamd. Hoe oud de drie broers hier zijn, is niet bekend.



Herdenking

Aanstaande zaterdag is er een mogelijkheid voor Hagenaars om het condoleanceregister te tekenen bij begraafplaats Westduin. Dat is mogelijk vanaf 17.30 uur. Aanstaande maandag wordt er in het Paard van Troje een afscheidsbijeenkomst georganiseerd. Die wordt gepresenteerd door cabaretier Sjaak Bral. Meerdere bekende Hagenaars zullen daar een ode brengen aan de Haagse icoon. Voor iedereen is deze bijeenkomst toegankelijk vanaf 19.00 uur. Om 20.00 uur zal de kist naar binnen worden gedragen.



Op dinsdag zal Chuck in besloten kring worden gecremeerd. De broer zal het as meenemen naar de Verenigde Staten. Chuck zal bij het graf van zijn ouders en een eerder overleden broer worden bijgezet op het Holy Sepulchre Cemetery in Southfield, Michigan.