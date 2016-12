Bunkers bomvol vuurwerk

Een paar jaar geleden vulde Ward Redel (20) nog zelf een bestellijst in om zijn zorgvuldig uitgezochte vuurwerk aan te schaffen. Tegenwoordig zorgt hij ervoor dat anderen kunnen kiezen uit het ruimbemeten assortiment van De Carlton Vuurwerk in 's-Gravenzande.



,,Vier jaar geleden ben ik hier als verkoper begonnen en nu doe ik de bestellingen'', zegt Ward, die technische bedrijfskunde studeert in Eindhoven en zoon is van een huisarts in Naaldwijk. ,,We hebben ons het hele jaar goed voorbereid en zijn er helemaal klaar voor. Laat het nu maar losbarsten. Ik kijk er echt naar uit, want het is altijd onwijs gezellig.''



Stormloop

Vandaag wordt een ware stormloop verwacht. De Carlton denkt de komende drie dagen zo'n 15.000 vuurwerkfanaten over de vloer te krijgen om pakketten, potten en knallers uit te zoeken of het vuurwerk op te halen dat online in de voorverkoop is besteld. De bunkers, zoals de zwaarbeveiligde opslagplaatsen heten, zijn inmiddels goed gevuld. ,,Die zijn het hele jaar door leeg, maar nu zitten ze goed vol'', zegt Marcel Koene, eigenaar van tuincentrum De Carlton, dat drie dagen per jaar volledig in de ban is van vuurwerk.



Alle dozen die binnenkomen verdwijnen in deze bunkers en eenmaal uitgepakt komen ze in een volgende, grotere bunker vlakbij het verkoopgedeelte. Zo kunnen de producten er snel bijgepakt worden als de klant erom vraagt. Ook deze bunker is al stampvol deze woensdagmiddag.



Maar dat zal vandaag niet lang duren, als de verkoop eenmaal op gang komt. Om de boel weer aan te vullen rijden er elke dag tien vrachtwagens vol vuurwerk voor. ,,Die gaan ook langs Wateringen en De Lier, waar we ook verkooppunten hebben'', zegt Koene, die met een opslagruimte van 60.000 kilo de grootste vuurwerkvoorraad van Nederland heeft. In 's-Gravenzande kan hij 40.000 kilo kwijt.