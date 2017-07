Buren dode vrouw Loosduinen vol ongeloof: Het was zo'n lief mens

Bewoners van de Haagse Louis Davidsstraat zijn zich rot geschrokken na de vondst van een dode vrouw in een flat, vrijdagmiddag. De politie sluit een misdrijf niet uit. Volgens de buren gaat het om een bejaarde vrouw. ,,Ik ben me rot geschrokken.''

De buurman van het appartement waarin de dode vrouw door de politie is aangetroffen, vond het de laatste dagen al zo stil. ,,Ze was al op leeftijd, ik schat ongeveer 85, maar ze was nog heel vitaal’’, zegt de man, die deze zaterdagmiddag net klaar is met zijn werk en zijn fiets in het schuurtje van het vredig ogende appartementencomplex in Loosduinen zet. ,,Was ik maar eerder gaan kijken, houd ik me steeds voor. Maar ja, dat is achteraf. Ik kwam gisteren rond twee uur thuis van mijn werk en alles was afgezet. Het stond helemaal vol met politieauto’s en mensen in witte pakken. Ik ben me rot geschrokken, zeker toen ik hoorde dat het om mijn buurvrouw ging.’’

Wat er met de oude vrouw is gebeurd, is vooralsnog een groot mysterie. ,,Ik ben uitgebreid ondervraagd door de politie, ook net weer’’, zegt hij. ,,Maar ze vertellen mij niks, het blijft allemaal heel vaag. Misschien heeft ze wel een paar dagen in huis gelegen. Het was zo’n lief mens, altijd gezellig en optimistisch. Ze maakte heel vaak uitstapjes, naar Kijkduin en zo. Ze woonde alleen, net als ik. Haar man was al jaren dood. Ik geloof dat ze nog een dochter had, maar die kwam volgens mij niet zo vaak. Ze kreeg wel heel veel vriendinnen op bezoek.’’

Vertrouwen

De buurman breekt zich sinds vrijdagmiddag al het hoofd wat zijn lieve buurvrouw nou in hemelsnaam is overkomen. ,,Ze was wel te goed van vertrouwen, dus het zou kunnen dat ze iemand heeft binnengelaten die heeft aangebeld. En dat er dan vervolgens…’’

Hij maakt zijn zin niet af. Een andere buurtbewoner komt voorbij met haar twee hondjes. Ja, uiteraard kende zij de vrouw ook die helemaal rechts bovenin woonde. ,,Een schatje’’, zegt ze. ,,Anderhalve week geleden heb ik haar nog gesproken. Ze ging naar de markt en ik ben even met haar meegelopen. Mijn man heeft haar nog wel eens geholpen met haar televisie goed te zetten en ze heeft een keer bij ons gegeten. Asperges aten we toen. Ze zat hier heel vaak naast het gebouw op een bankje in het zonnetje te lezen. Dan ging ik altijd even een praatje maken.’’

Dat zo’n lief oud mensje zo aan haar einde moet komen, wil de buurvrouw maar zeggen. ,,Ik woon een paar deuren verderop, maar we kennen elkaar allemaal hier. Het zijn voornamelijk oudjes die hier wonen en je moet elkaar toch een beetje helpen. De sociale contacten zijn goed, er gebeurt hier nooit wat. En juist daarom is dit zo ontzettend schrikken. Ik trok lijkbleek weg toen ik het hoorde, ik was helemaal de weg kwijt. Zo’n lief mens!’’

Vermogend

Ook de flatbewoonster stelt dat het slachtoffer een beetje te goed van vertrouwen was. ,,Je kan tegenwoordig gewoon niet meer voor iedereen de deur open doen’’, zegt ze. Mogelijk wisten onverlaten dat er bij de oude vrouw iets te halen viel, aldus de buurvrouw. ,,Aan de inrichting van haar huis te zien, was ze wel vermogend. En ze had particuliere hulp in huis. Toen ik hoorde dat er iets gebeurd was, heb ik haar meteen gebeld. Maar er werd niet opgenomen. Toen hoorde ik het van haar buurman.’’

Ook de man is zich rot geschrokken. ,,Ik heb de hele nacht niet geslapen’’, bekent hij. ,,Ze zijn ook tot ‘s ochtends vroeg met de lift bezig geweest voor sporenonderzoek. Steeds ging de lift heen en weer. Ze zullen haar ook al wel weggehaald hebben.’’

Vanmiddag wemelde het nog steeds van de politiemensen in burger, die buurtonderzoek deden. Ook de buurvrouw met de twee hondjes mag vertellen wat ze weet, in de hoop dat het iets bruikbaars oplevert.