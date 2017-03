Burgemeester Aptroot opent Wassenaarse strandseizoen

,,Het strand is een van de mooie, bijzondere dingen van Wassenaar", oordeelde Aptroot. Aptoot groeide op in Wassenaar en kwam als kind al op het strand. Hij komt er nog steeds graag. ,,Ook nu ik niet meer in Wassenaar woon, zou ik nergens anders naartoe gaan. Dit is echt een gaaf strand, kleinschalig en rustig."



Een van de negatieve zaken die Aptrrot tegenkwam, toen hij half januari burgemeester van Wassenaar werd, waren de problemen die de strandtenthouders met de gemeente hadden. Ze waren ontevreden over de huurcontracten. Dat blijkt nu opgelost en Aptroot is daar blij om. ,,Het strand hoort iets positiefs en leuks uit te stralen."