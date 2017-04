Burgemeester Bouvy hard in oordeel over raad

Burgemeester Bouvy pleit voor één centrale huisvesting en één gemeentesecretaris voor Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV), de ambtelijke samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar. Dat blijkt uit een brief van Bouvy aan de leden van de gemeenteraad over haar bevindingen na haar eerste zes maanden in functie.



Ze constateert dat er niet efficiënt wordt gewerkt en kondigt maatregelen aan. ,,Dit vraagt om een snelle, maar zorgvuldige interventie."



Bouvy is hard in haar oordeel over de Voorschotense raad, waar 'veel wantrouwen' zou heersen. 'Het elkaar 'iets gunnen' zit, voor wat betreft de gemeenteraad, niet echt in de cultuur', aldus de burgemeester in haar brief. Volgens haar ontbreekt het binnen de gemeente ook aan zelfkritiek.



Toezicht

Voorschoten staat vanwege zijn penibele financiële situatie onder toezicht van de provincie. Mede daarom wordt gezocht naar de beste vorm van samenwerking met andere gemeenten. Een fusie met Wassenaar is een mogelijkheid. Het meest recent zijn echter gesprekken over een toekomstvisie met vier gemeenten uit de Leidse regio. Bouvy stelt dat daarover na de zomer een besluit moet vallen. Tot dat moment blijft Wassenaar de 'primaire strategische partner' van Voorschoten.