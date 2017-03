Burgemeester Krikke krijgt postzegel in museum

Het 'velletje', zoals Krikke het noemde, betreft het werk van bekende vertegenwoordigers van De Stijl, zoals Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en Cornelis van Eesteren. Herna Verhagen, CEO van PostNL overhandigde het ingelijste stukje kunst. ,,Er is geen betere gelegenheid voor een van mijn eerste optredens dan een waarbij ik ook gelijk naar een mooie tentoonstelling mag kijken", zei de burgemeester. Het museum heeft ze ook in haar jongere jaren regelmatig bezocht en zal ze nog vaker bezoeken, schat museumdirecteur Benno Tempel in. ,,Dit museum hoort echt bij de stad en moet je zeker hebben gezien als je Den Haag in al zijn schoonheid wil ervaren. Ik denk dat de burgemeester een vaste klant zal worden."

Overal Mondriaan

Het postzegelvel is uitgebracht ter gelenheid van de 100-jarige verjaardag van kunstbeweging de Stijl. In het museum is momenteel de tentoonstelling '100 jaar Mondriaan en De Stijl te zien en vanaf vandaag is ook het PostNL-hoofdkantoor gehuld in de stijl van 100 jaar De Stijl, met een ontwerp van de Victory Boogy Woogie.



,,Ik vind het erg bijzonder dat een beweging al 100 jaar bestaat en nog steeds zo fris is. Ik denk dat Den Haag er zeker in geslaagd is de gelegenheid te vieren. Je ziet werkelijk overal Mondriaan in de stad", zei Krikke.