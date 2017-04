Burgemeester Krikke was nooit trending topic op social media

De meest besproken momenten op social media

Voor de benoeming als burgemeester in Den Haag haalde Krikke een aantal keer de trending topics op social media. Dit waren de meest besproken momenten:



- Juni 2013

Opvallend genoeg is het afscheid van burgemeester Krikke in Arnhem het meest besproken op social media. Ze werd koninklijk onderscheiden, kreeg veel lof en wilde geen afscheidsinterview geven aan De Gelderlander.



- Maart 2013

Justitie onderzoekt in deze maand of opmerkingen die Turkse jongeren uit Arnhem hebben gemaakt in een televisieprogramma antisemitisch en dus strafbaar zijn. De jongeren uit de wijk Het Broek in Arnhem zeiden in het NTR-programma Onbevoegd Gezag onder andere 'dat Hitler goed werk had gedaan'. Een eveneens Turkse huiswerkbegeleider uit de Arnhemse wijk ging op televisie tegen de jongeren in. Hij zou daarna zodanig zijn bedreigd door de groep dat burgemeester Krikke hem adviseerde onder te duiken.



- December 2012

In december 2012 maakte Krikke zich populair door te stellen dat er geen uittrreksel GBA meer nodig is om wiet te halen per 1 januari 2013.



- April 2013

In april 2013 startte Burgemeester Pauline Krikke een procedure die moet leiden tot het beëindigen van het raadslidmaatschap van Martin van Meurs. Het raadslid was voor de derde keer opgepakt voor het in bezit hebben van kinderporno moest zich verweren tegen de beschuldiging dat hij niet in Arnhem woont en dat hij daarom geen lid mag zijn van de gemeenteraad van Arnhem. Hij werd uiteindelijk weggestuurd.



- December 2015

Na ruim een jaar stopt Pauline Krikke als algemeen directeur bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Een woordvoerder wilde niets zeggen over de reden van haar vertrek, volgens een bericht in NRC Handelsblad is een conflict met de Raad van Toezicht de aanleiding.