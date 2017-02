Burgemeester met boodschappentas die overal was

Jan Hoekema (64, D66) kijkt terug op ruim 9 'zware, tropenjaren' als burgemeester van Wassenaar. Maar wel hele mooi jaren, zegt hij in een tv-interview met de lokale omroep Midvliet. Hoekema verbreekt zo de radiostilte na zijn onverwachte en turbulente vertrek uit het villadorp na onenigheid met de gemeenteraad. Daarover gaat het gesprek tussen Hoekema en verslaggever Elly de Haas nadrukkelijk níet. 'Hallo Jan', 'hallo Elly', begint het negen minuten durende gesprek. Waarna Elly zegt dat is afgesproken 'dat we het niet gaan hebben over negatieve dingen en wat er allemaal is gebeurd'.



Er wordt gesproken over de burgemeester die óveral was. ,,Van eieren schilderen tot een fuchsia keuring, uitvoeringen en gesprekken met ondernemers.'' Als nieuwsgierig mens deed hij het allemaal graag. Hoekema zegt dat hij heeft teruggehoord dat het erg is gewaardeerd door de Wassenaarders.



Diplomaat

Ook ambassadeurs konden op zijn komst rekenen. ,,Op mijn fiets tussen de limousines door. Ook dat werd gewaardeerd.'' Vooral ook omdat hijzelf diplomaat is geweest en weet hoe de hazen lopen in het circuit. ,,Zonder ooit iemand voor te trekken.''



Hoekema is ook de burgemeester met de boodschappentassen. Met een werkende vrouw - Marleen Barth is fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer - bracht hij altijd de katten naar de dierenarts en deed de boodschappen. Het ontlokte ooit iemand de vraag of hij een vrouw heeft.



,,Een hele fijne! Maar die heeft een baan, zei ik.'' Hoekema preludeert in het gesprek op een andere functie in het openbaar bestuur. Kort daarna kwam zijn benoeming als waarnemend burgemeester in Aa en Hunze in Drenthe.