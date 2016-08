Burgemeester Rijswijk: bedreigingen 'walgelijk'

Er is een intimiderende brief binnengekomen en op social media zijn bedreigende uitingen gedaan, zegt een woordvoerder van de gemeente Rijswijk. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Of de bedreiging tegen specifieke personen is gericht, is niet bekend.



Aanvallen

Burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk noemt de bedreigingen 'walgelijk'. ,,Bedreigingen, intimidaties en opruiingen neem ik zeer hoog op. De persoonlijke aanvallen en aantijgingen in de afgelopen periode zijn wat mij betreft beneden alle peil. Of je het nu wel of niet eens bent met genomen besluiten, je dient je fatsoenlijk te gedragen. Sommige uitingen op de sociale media vind ik ronduit walgelijk. Ik roep een ieder op om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.''



Het bestuur van de club heeft zich inmiddels via twitter gedistantieerd van de bedreiging en roept op om 'acties als bedreigingen richting de gemeente direct te staken'. 'Dit soort acties hebben gevolgen voor de kinderen waar we voor zorgen dat zij kunnen blijven spelen.'



Veldhuur

Vorige week maakte het bestuur van de Rijswijkse club bekend faillissement aan te vragen. De club bleek torenhoge schulden te hebben, onder meer bij de gemeente. Eerder zegde de gemeente Rijswijk de veldhuur op na een betalingsachterstand van zo'n 70.000 euro. Buiten die schuld bij de gemeente zou Haaglandia ook in het krijt staan bij de belastingdienst.



De 700 leden van de club moeten op zoek naar andere verenigingen terwijl de competitie al is begonnen. Het wegvallen van Haaglandia betekent ook dat de hoofdklasse A (zaterdag) met vijftien clubs verder gaat.