Burgemeester Tigelaar met trompetgeschal beëdigd

Dat trompetgeschal was zowel in de letterlijke als figuurlijke betekenis van het woord. Toen Tigelaar met zijn uitgebreide familie over de Vliet de gemeente werd binnengevaren, stonden op de kade blazers te wachten om de bevolking attent te maken op de komst van hun nieuwe burgemeester.



En ook vlak voor de installatie in de raadzaal van Huize Swaensteyn waren de blazers er weer om de achteloze voorbijgangers erop te wijzen dat er iets belangrijks stond te gebeuren.



Lovend

Maar ook in de raadzaal ging het trompetgeschal gewoon door, maar in dit geval in de vorm van wel heel veel lovende woorden voor de nieuwe burgervader. Dat begon met commissaris der Koning Jaap Smit, die erop wees dat Tigelaar na negen jaar Oud-Beijerland echt toe was aan nieuwe uitdaging, maar daardoor wel kan buigen op een rijke ervaring. En dat ging verder met burgemeester Aptroot van Zoetermeer, die hem namens de collega's van de regio Haaglanden welkom heette. Als cadeau kreeg Tigelaar een Haagse Kakker.



Het zorgde er in ieder geval voor dat in overvolle raadzaal - er moesten snel nog stoelen worden neergezet om iedereen een plek te geven - de lat direct hoog werd gelegd voor Tigelaar. Een uitdaging die de nieuwe burgervader met alle plezier aangaat.



Leren kennen

Hij maakte er geen geheim van het burgemeesterschap van Leidschendam-Voorburg als een droomfunctie te zien. Nu gaat het er vooral om iedereen beter te leren kennen. ,,Ik heb mij voorgenomen om in het komende jaar met ieder raadslid een dagdeel op pad te gaan in de gemeente en een voor u belangrijke plek of project te bezoeken. Het helpt mij om u en de gemeente beter te leren kennen.''